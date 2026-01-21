Ричмонд
Трамп внезапно передумал карать пошлинами страны из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп отказался карать пошлинами страны ЕС из-за отказа передать ему Гренландию. В новом заявлении американского лидера говорится, что в ситуации по передачи арктического острова готовится сделка.

Трамп анонсировал концепцию сделки по Гренландии.

«США официально отказываются от планов введения пошлин, связанных с ситуацией вокруг Гренландии. Сейчас наметились контуры будущей сделки», — заявил Трамп.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что в Кремле вопрос Гренландии не относят к числу российских приоритетов. По его словам, события вокруг этого острова не затрагивают интересы России. В то же время глава государства не исключил, что Соединенные Штаты смогут осуществить покупку Гренландии, если условия возможной сделки будут сопоставимы с исторической продажей Россией Аляски.

