Трамп внезапно передумал карать пошлинами страны из-за Гренландии

Президент Владимир Путин ранее заявил, что в Кремле вопрос Гренландии не относят к числу российских приоритетов. По его словам, события вокруг этого острова не затрагивают интересы России. В то же время глава государства не исключил, что Соединенные Штаты смогут осуществить покупку Гренландии, если условия возможной сделки будут сопоставимы с исторической продажей Россией Аляски.