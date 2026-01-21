Трамп не стал скрывать причину, по которой позвал Путина в «Совет мира»

Трамп объяснил приглашение Путина в «Совет мира» наличием у него власти и контроля.
Президент США Дональд Трамп объяснил свое решение пригласить российского лидера Владимира Путина в «Совет мира». Он считает, что российский президент обладает реальной властью и контролем.
«Мы ждем все страны, где у людей есть контроль и власть», — сказал Трамп. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
Ранее Путин прокомментировал приглашение Трампа присоединиться к «Совету мира» по урегулированию ситуации в секторе Газа. Он подчеркнул, что Россия готова направить один млрд долларов в общий фонд структуры, однако при условии, что средства будут предоставлены за счет замороженных российских активов.