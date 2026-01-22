Мужчина ранен из-за удара ВСУ по автомобилю в Белгородской области

В Шебекинском городском округе Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия. Об этом в среду, 21 января, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате удара ранения получил водитель машины. Мужчина с осколочными ранениями предплечья и ноги доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода, ему оказывают необходимую помощь.
— Транспортное средство повреждено. Рядом стоящий легковой автомобиль посечен осколками, — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что число погибших в результате атаки ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края увеличилось до трех человек. Кроме того, на территории терминалов разгорелся пожар на четырех резервуарах с нефтепродуктами. В тушении участвуют 97 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России.