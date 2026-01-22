Пять вагонов сошли с рельсов в Тульской области

На Московской железной дороге развернули оперативный штаб после ЧП, произошедшего вечером 21 января. Как стало известно, с рельсов сошли вагоны грузового поезда. Инцидент зафиксировали в Тульской области. Об этом оповестили в пресс-службе Московской железной дороги.
В сообщении утверждается, что угрозы населению нет. О пострадавших информации также не поступало.
«Сегодня в 21:54 на перегоне Жданка — Товарково в Тульской области произошел сход пяти порожних вагонов грузового поезда… На место направлены восстановительные поезда», — сказано в материале.
Несколькими часами ранее подобный инцидент произошел в Гамбурге. Поезд метро на высокой скорости сошел с рельсов на заездном пути. Состав врезался в упорный брус. Известно, что машинист вел состав по тупиковому пути.