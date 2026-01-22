Пять вагонов сошли с рельсов в Тульской области

На Московской железной дороге развернули оперативный штаб после ЧП, произошедшего вечером 21 января. Как стало известно, с рельсов сошли вагоны грузового поезда. Инцидент зафиксировали в Тульской области. Об этом оповестили в пресс-службе Московской железной дороги.