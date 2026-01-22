В РФ предрекли следующую выходку Трампа после присоединения Гренландии

Кирилл Дмитриев сделал новое прогностическое заявление о планах США.
Следующей территориальной сделкой для США может стать Канада. Об этом заявил специальный посланник Президента России Кирилл Дмитриев.
«Следующая на очереди Канада?», — написал глава РФПИ Дмитриев на своей странице в Х. Так он отреагировал на недавнее заявление Дональда Трампа о скором представлении соглашения по Гренландии.
