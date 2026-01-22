Суд арестовал на 15 суток организатора незаконного пикета на Красной площади

Тверской районный суд Москвы назначил штраф в размере 20 тысяч рублей и 15 суток административного ареста организатору несанкционированного пикета на Красной площади Дмитрию Шушулину. Об этом в среду, 21 января, сообщили в пресс-службе суда.
Судья признал его виновным в нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия и оштрафовал на 20 тысяч рублей. По второму эпизоду — за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции — Шушулину назначен арест на 15 суток, говорится в сообщении.
14 декабря двух сторонников политика Эдуарда Лимонова задержали на акции против блокировок Roblox в Томске. Сотрудники центра «Э» задержали активистов партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» Александра Ершова и Арсения Леошко. Как сообщили их соратники, поводом для задержания стала демонстрация запрещенной символики.