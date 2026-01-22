Ричмонд
Пожарную тревогу объявили у места проведения форума в Давосе

Вечером 21 января в районе Конгресс-центра в Давосе — главной площадки Всемирного экономического форума — сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщила газета Blick со ссылкой на представителя полиции кантона Граубюнден.

Охранники не пускают людей к входу в здание. На месте работают несколько бригад пожарных и машин скорой помощи.

По данным издания, коллегу одного из журналистов эвакуировали с крыши здания. Сейчас доступ в зону безопасности у входа в Конгресс-центр полностью закрыт.

Точные причины срабатывания сигнализации и место происшествия пока неизвестны. Полиция обещает дать комментарий 22 января.

Напомним, Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе в период с 19 по 23 января. В нем также принял участие президент США Дональд Трамп, который тщетно пытался найти в зале главу киевского режима Владимира Зеленского.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

