Охранники не пускают людей к входу в здание. На месте работают несколько бригад пожарных и машин скорой помощи.
По данным издания, коллегу одного из журналистов эвакуировали с крыши здания. Сейчас доступ в зону безопасности у входа в Конгресс-центр полностью закрыт.
Точные причины срабатывания сигнализации и место происшествия пока неизвестны. Полиция обещает дать комментарий 22 января.
Напомним, Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе в период с 19 по 23 января. В нем также принял участие президент США Дональд Трамп, который тщетно пытался найти в зале главу киевского режима Владимира Зеленского.
Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.