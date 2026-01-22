В регионе РФ неизвестный обстрелял автобусы из оружия и скрылся

В Подмосковье неизвестный открыл стрельбу по маршруткам с пассажирами.
В подмосковной Балашихе неизвестный обстрелял из пневматики две маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
«На улице Карбышева неизвестный несколько раз выстрелил, предположительно, из пневматического оружия в два микроавтобуса, повредив их стекла. В одной из машин находилось семеро пассажиров, сведений о пострадавших пока не поступало», — заявило ведомство в официальном telegram-канале.
Сотрудники полиции устанавливают личность нападавшего. Его также объявили в розыск.