В регионе РФ неизвестный обстрелял автобусы из оружия и скрылся

В Подмосковье неизвестный открыл стрельбу по маршруткам с пассажирами.

В подмосковной Балашихе неизвестный обстрелял из пневматики две маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«На улице Карбышева неизвестный несколько раз выстрелил, предположительно, из пневматического оружия в два микроавтобуса, повредив их стекла. В одной из машин находилось семеро пассажиров, сведений о пострадавших пока не поступало», — заявило ведомство в официальном telegram-канале.

Сотрудники полиции устанавливают личность нападавшего. Его также объявили в розыск.