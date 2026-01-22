Ричмонд
В Киеве из-за проблем с электричеством начали закрываться торговые центры

Энергетический кризис в украинской столице достиг точки, когда перестают работать даже крупные торговые центры. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на ситуацию на местах.

Источник: Life.ru

По данным издания, в Киеве начали закрываться торговые центры, которые долгое время служили для горожан убежищами от холода. В частности, прекратил работу ТЦ «Проспект» в районе метро «Черниговская». Именно туда многие киевляне приходили, чтобы согреться на фоне многодневных отключений отопления и электричества в своих домах.

Напомним, ситуация с энергоснабжением на Украине остаётся критической. В Кривом Роге жители микрорайона Солнечный были вынуждены перекрыть дорогу после четырёх суток без электричества. В столице ситуация не лучше: блэкаут в Киеве продолжается, вся энергосистема страны работает в режиме чрезвычайной ситуации, что приводит к длительным ежедневным отключениям. Как ранее сообщала одна из жительниц города, из-за коллапса и морозов жизнь в столице становится похожей на средневековье. А в городе Хмельницкий на западе Украины прошёл стихийный митинг: люди собрались у здания местной администрации, выражая недовольство продолжительными перебоями с подачей электроэнергии в их домах.

