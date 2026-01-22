В Киеве из-за проблем с электричеством начали закрываться торговые центры

Напомним, ситуация с энергоснабжением на Украине остаётся критической. В Кривом Роге жители микрорайона Солнечный были вынуждены перекрыть дорогу после четырёх суток без электричества. В столице ситуация не лучше: блэкаут в Киеве продолжается, вся энергосистема страны работает в режиме чрезвычайной ситуации, что приводит к длительным ежедневным отключениям. Как ранее сообщала одна из жительниц города, из-за коллапса и морозов жизнь в столице становится похожей на средневековье. А в городе Хмельницкий на западе Украины прошёл стихийный митинг: люди собрались у здания местной администрации, выражая недовольство продолжительными перебоями с подачей электроэнергии в их домах.