Трамп впервые назвал себя диктатором, уточнив одну вещь

Американский президент Дональд Трамп назвал себя диктатором и заявил, что такие руководители «иногда нужны у власти». Такое признание глава Белого дома сделал в рамках встречи с бизнесменами после своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

До этого Дональд Трамп не называл себя диктатором прямо и всерьез.

По словам Трампа, его речь на форуме неожиданно получила положительную оценку, хотя обычно, как отметил президент, критики называют его диктатором. «Не могу в это поверить. Мы получили хорошие отзывы, а обычно о такой речи говорят, что “он ужасный диктатор”. Я диктатор. Но иногда диктатор нужен. В данном случае они этого не сказали. И нет, это здравый смысл», — сказал лидер США, комментируя реакции на свое выступление. Видео опубликовано на youtube-канале Белого дома.

URA.RU уже рассказывало, что в первый день своего второго президентского срока, 21 января прошлого года, Трамп публично отверг ярлык диктатора. Тогда, отвечая на вопрос журналиста, он заявил, что не согласен с такими оценками и не воспринимает их всерьез.

