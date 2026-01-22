Трамп впервые назвал себя диктатором, уточнив одну вещь

По словам Трампа, его речь на форуме неожиданно получила положительную оценку, хотя обычно, как отметил президент, критики называют его диктатором. «Не могу в это поверить. Мы получили хорошие отзывы, а обычно о такой речи говорят, что “он ужасный диктатор”. Я диктатор. Но иногда диктатор нужен. В данном случае они этого не сказали. И нет, это здравый смысл», — сказал лидер США, комментируя реакции на свое выступление. Видео опубликовано на youtube-канале Белого дома.