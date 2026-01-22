Ричмонд
Неизвестный обстрелял два микроавтобуса из пневматического оружия в Балашихе

В подмосковной Балашихе неизвестный обстрелял из пневматического оружия два микроавтобуса. Об этом в четверг, 22 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Подмосковные полицейские разыскивают злоумышленника, повредившего стекла двух микроавтобусов, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на улице Карбышева возле одного из домов. По предварительной информации, злоумышленник сделал несколько выстрелов по проезжавшим мимо маршруткам.

В одном из микроавтобусов находились семь пассажиров, второй был пуст. По данным на данный момент, сведений о пострадавших не поступало. Полиция проводит мероприятия по установлению личности и задержанию стрелявшего. По факту произошедшего проводится проверка.

21 января стало известно, что на остановке в поселке Новознаменском в Краснодаре местные жители обнаружили собаку с ранениями. Предположительно, в нее выстрелили из пневматического оружия.