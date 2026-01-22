Четыре грузовые цистерны сошли с рельсов в Тульской области

В Тульской области на перегоне Жданка — Товарково сошли с железнодорожного полотна четыре порожние грузовые цистерны в составе товарного поезда. Об этом в среду, 21 января, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Инцидент произошел на 255 километре участка Узловая — Елец Московской железной дороги. По предварительным данным, поезд из 71 вагона следовал в направлении Ельца.
Глава региона уточнил, что пострадавших в результате происшествия нет. На место уже направлен восстановительный поезд из Узловой, начаты восстановительные работы. Из-за ЧП возможны задержки в движении поездов.
— Причины и обстоятельства уточняются. Возможны задержки в движении поездов. Информация уточняется, держу вопрос на контроле, — написал Миляев в своем Telegram-канале.
