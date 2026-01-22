На Кубани ликвидировали открытое горение в резервуаре портового терминала

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки ВСУ в поселке Волна четыре резервуара с нефтепродуктами загорелись на территории портовых терминалов. В оперштабе региона уточнили, что в результате атаки три человека погибли, восемь пострадали.
«На территории портового терминала в поселке Волна ликвидировали открытое горение одного из резервуаров. Очаг возгорания еще на одном полностью потушен. Специалисты продолжают бороться с огнем на двух оставшихся резервуарах», — говорится в сообщении в Telegram-канале регионального оперштаба.
В оперштабе добавили, что группировку, привлекаемую для тушения, увеличили до 208 человек и 51 единицы техники — в том числе задействованы сотрудники главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.