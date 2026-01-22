Ричмонд
На Кубани ликвидировали открытое горение в резервуаре портового терминала

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в одном из резервуаров портового терминала, подвергшегося атаке со стороны ВСУ, в поселке Волна Краснодарского края, очаг возгорания на еще одном резервуаре полностью потушен, сообщает оперативный штаб региона.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки ВСУ в поселке Волна четыре резервуара с нефтепродуктами загорелись на территории портовых терминалов. В оперштабе региона уточнили, что в результате атаки три человека погибли, восемь пострадали.

«На территории портового терминала в поселке Волна ликвидировали открытое горение одного из резервуаров. Очаг возгорания еще на одном полностью потушен. Специалисты продолжают бороться с огнем на двух оставшихся резервуарах», — говорится в сообщении в Telegram-канале регионального оперштаба.

В оперштабе добавили, что группировку, привлекаемую для тушения, увеличили до 208 человек и 51 единицы техники — в том числе задействованы сотрудники главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

