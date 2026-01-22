Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гибли люди и животные: самые громкие происшествия в Новосибирске за полгода — 25 жутких кадров

На фоне обрушения в Новосибирске ТЦ 21 января, когда в нем были люди мы решили вспомнить о самых страшных трагедиях за последние полгода.

22

На фоне обрушения в Новосибирске ТЦ 21 января, когда в нем были люди мы решили вспомнить о самых страшных трагедиях за последние полгода.

В Новосибирском районе в июле произошёл мощный взрыв в двухэтажном жилом доме. Очевидец Николай, который находился всего в 30 метрах от места происшествия, отметил, что взрыв вызвал сильные колебания в соседних зданиях.

В сентябре на трассе Р-254 произошло возгорание двух большегрузных автомобилей в результате столкновения друг с другом и «Газелью». Свидетели происшествия сообщали о серии громких взрывов.

Также в сентябре произошел мощный пожар в Новосибирском зоопарке. Тогда погибли пять животных.

Шесть человек, включая двоих детей, погибли в ДТП под Новосибирском в ноябре.

В декабре в Новосибирске произошло возгорание здания педагогического колледжа № 1. Тогда эвакуировали почти 700 человек.