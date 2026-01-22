Гибли люди и животные: самые громкие происшествия в Новосибирске за полгода — 25 жутких кадров

На фоне обрушения в Новосибирске ТЦ 21 января, когда в нем были люди мы решили вспомнить о самых страшных трагедиях за последние полгода.
В Новосибирском районе в июле произошёл мощный взрыв в двухэтажном жилом доме. Очевидец Николай, который находился всего в 30 метрах от места происшествия, отметил, что взрыв вызвал сильные колебания в соседних зданиях.
В сентябре на трассе Р-254 произошло возгорание двух большегрузных автомобилей в результате столкновения друг с другом и «Газелью». Свидетели происшествия сообщали о серии громких взрывов.
Также в сентябре произошел мощный пожар в Новосибирском зоопарке. Тогда погибли пять животных.
Шесть человек, включая двоих детей, погибли в ДТП под Новосибирском в ноябре.
В декабре в Новосибирске произошло возгорание здания педагогического колледжа № 1. Тогда эвакуировали почти 700 человек.