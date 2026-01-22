Пожар на двух топливных резервуарах в порту Кубани потушили после удара БПЛА

«Специалисты продолжают бороться с огнём на двух оставшихся резервуарах», — говорится в сообщении.
Напомним, в результате удара по портовым терминалам в посёлке Волна Темрюкского района погибли три человека. Ещё восемь пострадавших госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
