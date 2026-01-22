В Тюменской области мужчина до смерти избил знакомого

В поселке Богандинский Тюменского района местный житель в ходе конфликта нанес своему знакомому не менее 20 ударов руками и ногами, от полученных травм потерпевший скончался на месте. После случившегося обвиняемый скрылся, однако следствием была собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Тюменской области.