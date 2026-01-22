Ричмонд
В Тюменской области мужчина до смерти избил знакомого

В поселке Богандинский Тюменского района местный житель в ходе конфликта нанес своему знакомому не менее 20 ударов руками и ногами, от полученных травм потерпевший скончался на месте. После случившегося обвиняемый скрылся, однако следствием была собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Тюменской области.

Мужчина в ходе ссоры нанес знакомому не менее 20 ударов руками и ногами.

«В ночь на 2 сентября 2025 года в квартире дома в поселке Богандинский Тюменского района произошел конфликт. Между 37‑летним ранее судимым фигурантом и его 43‑летним знакомым, распивавшими спиртные напитки, возникла ссора из ‑за малозначительного повода», — говорится в telegram-канале ведомства.

Помимо обвинения в причинении смертельных травм, в рамках расследования выявлен эпизод кражи: 8 мая 2025 года обвиняемый похитил мобильный телефон у знакомой. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.