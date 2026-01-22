Ричмонд
Четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области

В Богородицком районе Тульской области четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов. Авария произошла поздно вечером 21 января на перегоне «Жданка — Товарково», когда состав двигался в сторону Ельца.

Источник: Life.ru

Вагоны были пустыми, пострадавших нет. На место сразу прибыли аварийно-спасательные бригады. От МЧС России к ликвидации последствий привлекли 14 человек и четыре единицы техники.

Из-за происшествия возможны задержки движения поездов. Ситуацию контролирует ГУ МЧС по Тульской области.

Ранее в Польше на участке между Меховом и Сломниками сошёл с рельсов пассажирский поезд Polregio. В момент аварии в составе находились около 20 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.