Четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области

Вагоны были пустыми, пострадавших нет. На место сразу прибыли аварийно-спасательные бригады. От МЧС России к ликвидации последствий привлекли 14 человек и четыре единицы техники.
Из-за происшествия возможны задержки движения поездов. Ситуацию контролирует ГУ МЧС по Тульской области.
Ранее в Польше на участке между Меховом и Сломниками сошёл с рельсов пассажирский поезд Polregio. В момент аварии в составе находились около 20 пассажиров. Никто из них не пострадал.
