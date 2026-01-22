NYT узнала о компромиссе Трампа, НАТО и Дании по вопросу Гренландии

Стороны пришли к соглашению.
В вопросе о принадлежности Гренландии удалось добиться компромисса между США и Данией. Об этом сообщили сразу несколько высокопоставленных чиновников, знакомых с ходом переговоров.
«Объявление последовало за встречей НАТО в среду (21 января — прим. URA.RU). Высшие военные офицеры стран-членов альянса обсудили компромисс, согласно которому Дания предоставит США суверенитет над небольшими участками гренландских земель, где Вашингтон мог бы строить военные базы», — объяснили собеседники издания The New York Times.
Ранее спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев предостерег Канаду о новой территориальной сделке, когда вопрос с Гренландией будет решен. По мнению президента России Владимира Путина, покупка целого острова сейчас составит примерно 200−250 млн долларов. При этом проблема и шумиха вокруг Гренландии не относятся к сфере российских национальных интересов.