NYT узнала о компромиссе Трампа, НАТО и Дании по вопросу Гренландии

Ранее спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев предостерег Канаду о новой территориальной сделке, когда вопрос с Гренландией будет решен. По мнению президента России Владимира Путина, покупка целого острова сейчас составит примерно 200−250 млн долларов. При этом проблема и шумиха вокруг Гренландии не относятся к сфере российских национальных интересов.