Открытое горение после атаки БПЛА в порту Волна ликвидировано

На территории портового терминала в поселке Волна Краснодарского края удалось ликвидировать открытое горение на одном из четырех резервуаров, поврежденных в результате атаки беспилотника. Об этом в четверг, 22 января, сообщили в оперативном штабе региона.
По данным штаба, пожар полностью потушен еще на одном резервуаре, специалисты продолжают борьбу с огнем на двух оставшихся. Для тушения привлечена группировка из 208 человек и 51 единицы техники, включая сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края увеличилось до трех человек.