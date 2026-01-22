Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Открытое горение после атаки БПЛА в порту Волна ликвидировано

На территории портового терминала в поселке Волна Краснодарского края удалось ликвидировать открытое горение на одном из четырех резервуаров, поврежденных в результате атаки беспилотника. Об этом в четверг, 22 января, сообщили в оперативном штабе региона.

На территории портового терминала в поселке Волна Краснодарского края удалось ликвидировать открытое горение на одном из четырех резервуаров, поврежденных в результате атаки беспилотника. Об этом в четверг, 22 января, сообщили в оперативном штабе региона.

По данным штаба, пожар полностью потушен еще на одном резервуаре, специалисты продолжают борьбу с огнем на двух оставшихся. Для тушения привлечена группировка из 208 человек и 51 единицы техники, включая сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края увеличилось до трех человек.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше