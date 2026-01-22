Серия взрывов прогремела в пригороде Волгограда

Местные жители рассказали, что слышали от трёх до пяти взрывов в восточной и северной частях города. Очевидцы описали звуки как «громкие и гулкие», похожие на работу средств противовоздушной обороны. Аналогичные сообщения поступают и от жителей соседнего города Волжский.
По предварительной информации, система ПВО работает по воздушным целям. Официальных данных о пострадавших или разрушениях на земле пока не поступало.
Известно, что ещё до полуночи в регионе были введены ограничения на работу аэропорта. В Росавиации сообщили о временном закрытии воздушной гавани Волгограда «для обеспечения безопасности полётов». Ограничения на приём и выпуск самолётов вступили в силу в 23:24 по московскому времени 21 января.
Ранее Life.ru писал о последствиях атаки БПЛА на портовый терминал в посёлке Волна в Краснодарском крае. Там после удара загорелись четыре топливных резервуара, два из которых удалось полностью потушить. В ликвидации пожара участвовали более 200 человек и десятки единиц техники. Погибли три человека.
