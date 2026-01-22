Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Серия взрывов прогремела в пригороде Волгограда

Серия взрывов прогремела в пригороде Волгограда в ночь на 22 января. Российские силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников в небе над регионом, сообщает телеграм-канал SHOT.

Источник: Life.ru

Местные жители рассказали, что слышали от трёх до пяти взрывов в восточной и северной частях города. Очевидцы описали звуки как «громкие и гулкие», похожие на работу средств противовоздушной обороны. Аналогичные сообщения поступают и от жителей соседнего города Волжский.

По предварительной информации, система ПВО работает по воздушным целям. Официальных данных о пострадавших или разрушениях на земле пока не поступало.

Известно, что ещё до полуночи в регионе были введены ограничения на работу аэропорта. В Росавиации сообщили о временном закрытии воздушной гавани Волгограда «для обеспечения безопасности полётов». Ограничения на приём и выпуск самолётов вступили в силу в 23:24 по московскому времени 21 января.

Ранее Life.ru писал о последствиях атаки БПЛА на портовый терминал в посёлке Волна в Краснодарском крае. Там после удара загорелись четыре топливных резервуара, два из которых удалось полностью потушить. В ликвидации пожара участвовали более 200 человек и десятки единиц техники. Погибли три человека.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше