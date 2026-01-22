Ричмонд
В Тульской области сошли с рельсов четыре грузовые цистерны

В Тульской области четыре пустых железнодорожных цистерны сошли с рельсов.

Источник: Аргументы и факты

В Тульской области четыре пустых железнодорожных цистерны сошли с рельсов. Информация об этом происшествии была распространена губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым через Telegram-канал.

Инцидент произошел на участке железной дороги между станциями Узловая и Елец, который проходит по территории Богородицкого района. Цистерны находились в составе грузового поезда, следовавшего в направлении Ельца и состоявшего из 71 вагона.

Для ликвидации последствий инцидента был отправлен специальный восстановительный поезд.

Как сообщил губернатор, в результате происшествия никто не пострадал, однако возможны временные задержки поездов.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд, принадлежащий компании Polregio, сошел с рельсов в Польше.