После схода цистерн под Тулой задерживаются шесть пассажирских поездов

Из-за схода четырех грузовых цистерн под Тулой ожидаются задержки шести пассажирских поездов. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
— Обновление по ситуации на перегоне Жданка — Товарково. По информации взаимодействующих служб, из-за аварии ожидаются задержки шести пассажирских поездов, следующих по направлениям Узловая — Елец и Елец — Ожерелье, — написал Миляев в своем Telegram-канале.
По его словам, ремонтный поезд уже прибыл на место, а восстановительные составы следуют из Тулы и Ельца. Предварительной причиной инцидента названо падение давления в тормозной магистрали одного из вагонов. Срок восстановления движения оценивается в два часа.
Поезда дальнего следования будут ожидать на станциях, пассажиры обеспечены горячими напитками. Пригородное сообщение не нарушено. Поврежденные вагоны транспортируются на станцию Богородицк, а восстановительные работы на первом пути продолжаются. Пострадавших нет, ситуация находится на контроле губернатора.
