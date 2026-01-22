Ричмонд
Неизвестный пытался сорвать флаг РФ со здания генконсульства в Нью-Йорке

Неизвестный мужчина предпринял попытку проникновения на территорию генерального консульства Российской Федерации в Нью-Йорке и повредил имущество дипломатической миссии. Как сообщили ТАСС в представительстве, злоумышленник забрался на балкон второго этажа и, не сумев взломать закрытые ставни, сорвал новогоднюю гирлянду, но не смог отвязать и снять российский флаг с флагштока.

Неизвестный пытался сорвать флаг РФ со здания консульства в Нью-Йорке. Видео © Telegram / Валентин Богданов.

Правоохранительные органы США, вызванные российскими дипломатами, прибыли через 15 минут и задержали нарушителя, который сейчас находится под стражей. В консульстве с сожалением отметили, что провокационные действия против миссии носят регулярный характер и не всегда встречают активное противодействие со стороны американских властей, несмотря на неоднократные официальные обращения России.

Ранее посольство России в Варшаве призвало граждан РФ отказаться от поездок в Польшу. Дипломаты отметили рост русофобских настроений в стране. Они уточнили, что польские власти могут считать поездки в новые регионы России противоправными по просьбе Украины.

