Неизвестный пытался сорвать флаг РФ со здания консульства в Нью-Йорке. Видео © Telegram / Валентин Богданов.
Правоохранительные органы США, вызванные российскими дипломатами, прибыли через 15 минут и задержали нарушителя, который сейчас находится под стражей. В консульстве с сожалением отметили, что провокационные действия против миссии носят регулярный характер и не всегда встречают активное противодействие со стороны американских властей, несмотря на неоднократные официальные обращения России.
Ранее посольство России в Варшаве призвало граждан РФ отказаться от поездок в Польшу. Дипломаты отметили рост русофобских настроений в стране. Они уточнили, что польские власти могут считать поездки в новые регионы России противоправными по просьбе Украины.
