В Дагестане задержали двух юношей за стрельбу в работника кафе

«Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Дагестан установили двух жителей Махачкалы 17 и 18 лет, которые из травматических пистолетов несколько раз выстрелили в 21-летнего жителя Кизилюртовского района. В результате последний с ранением в область лица госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.