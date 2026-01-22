Взрывы прогремели в Волгограде и пригородах

Местные жители рассказали, что было слышно от трех до пяти взрывов в восточной и северной части Волгограда. Громкие и гулкие звуки также слышали жители соседнего города Волжский. На данный момент официальной информации о пострадавших или разрушениях не поступало, передает Telegram-канал Shot.