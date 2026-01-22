Взрывы прогремели в Волгограде и пригородах

В Волгограде и пригородах прогремела серия взрывов. Об этом стало известно в четверг, 22 января.
Местные жители рассказали, что было слышно от трех до пяти взрывов в восточной и северной части Волгограда. Громкие и гулкие звуки также слышали жители соседнего города Волжский. На данный момент официальной информации о пострадавших или разрушениях не поступало, передает Telegram-канал Shot.
Утром 21 января в пресс-службе Минобороны сообщили, что за ночь над территорией РФ было ликвидировано 75 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).
19 января в городе Каменке-Днепровской Запорожской области беспилотники ВСУ нанесли удары по школе «Скифия», где в тот момент находились 10 сотрудников и 15 учеников. В результате атак никто не пострадал, повреждения получили автомобиль и остекление здания. На месте происшествия работают оперативные службы.