Неизвестный пытался проникнуть в здание генконсульства РФ в Нью-Йорке

Источник: Аргументы и факты

В Нью-Йорке задержан мужчина, который предпринял попытку несанкционированного проникновения в здание генконсульства России.

По данным дипмиссии, неизвестный мужчина проник на территорию консульства, поднялся на балкон второго этажа и предпринял попытку сорвать российский флаг и сломать ставни. Помимо этого, он сорвал новогоднюю иллюминацию. В результате инцидента дипломаты были вынуждены обратиться за помощью к местным правоохранительным органам.

Полиция, прибывшая на место происшествия через 15 минут, произвела задержание нарушителя. В настоящее время ведется расследование данного инцидента.

Российские дипломаты выразили обеспокоенность регулярными провокациями в отношении российского консульства в Нью-Йорке, подчеркнув, что подобные действия не всегда получают должного противодействия со стороны американских властей.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты приостановили процедуру рассмотрения заявок на иммиграционные визы для граждан 75 государств, в том числе России.