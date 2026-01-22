В Нью-Йорке задержан мужчина, который предпринял попытку несанкционированного проникновения в здание генконсульства России.
По данным дипмиссии, неизвестный мужчина проник на территорию консульства, поднялся на балкон второго этажа и предпринял попытку сорвать российский флаг и сломать ставни. Помимо этого, он сорвал новогоднюю иллюминацию. В результате инцидента дипломаты были вынуждены обратиться за помощью к местным правоохранительным органам.
Полиция, прибывшая на место происшествия через 15 минут, произвела задержание нарушителя. В настоящее время ведется расследование данного инцидента.
Российские дипломаты выразили обеспокоенность регулярными провокациями в отношении российского консульства в Нью-Йорке, подчеркнув, что подобные действия не всегда получают должного противодействия со стороны американских властей.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты приостановили процедуру рассмотрения заявок на иммиграционные визы для граждан 75 государств, в том числе России.