Неизвестный пытался проникнуть в здание генконсульства РФ в Нью-Йорке

По данным дипмиссии, неизвестный мужчина проник на территорию консульства, поднялся на балкон второго этажа и предпринял попытку сорвать российский флаг и сломать ставни. Помимо этого, он сорвал новогоднюю иллюминацию. В результате инцидента дипломаты были вынуждены обратиться за помощью к местным правоохранительным органам.