Дочь Томми Ли Джонса была беременна перед гибелью в Новый год

В октябре 2025 года, когда Викторию задержали за публичное опьянение и сопротивление при аресте, она уже была беременна. Свидетельство о смерти также подтверждает, что она вынашивала ребёнка в течение последнего года, хотя точный срок беременности не уточняют.
Официальное заключение о причине смерти пока не опубликовано, но основная версия — передозировка наркотиками. Виктория много лет боролась с зависимостью.
Напомним, её тело нашли в номере отеля в Сан-Франциско в первые часы Нового года. По данным инсайдеров, Томми Ли Джонс выглядит крайне измождённым и тяжело переживает утрату.
