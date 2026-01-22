Сосед России передумал возводить огромный забор на границе

Протяженность российско-норвежской границы составляет порядка 219 км.
Норвегия отказалась от планов по строительству забора на границе с Россией, но продолжает модернизировать пограничную инфраструктуру и ужесточает режим контроля. Об этом сообщило национальное полицейское управление страны, отвечающее за безопасность внешних рубежей.
«Осло не планирует строить забор на границе с Россией, но проводит модернизацию инфраструктуры», — заверили собеседники «Известий». В норвежском ведомстве подчеркнули, что меры направлены на «повышение устойчивости» пограничной зоны и адаптацию к меняющейся военной и миграционной обстановке.
Параллельно, пишет британская газета The Daily Telegraph, местные военные разослали гражданам тысячи писем. В них жителей приграничных и стратегически важных районов проинформировали о необходимости быть готовыми к возможной реквизиции жилья и транспортных средств в случае вооруженного конфликта с РФ.
URA.RU уже рассказывало, что Финляндия после выхода из Оттавской конвенции открыто обсуждает сценарии минирования отдельных приграничных зон для «сдерживания потенциальных угроз». По оценке аналитиков, параллельные шаги Норвегии и Финляндии — от ужесточения визового режима до правовой подготовки к мобилизационным мерам — формируют долгосрочный тренд на милитаризацию северо-западных границ России. Эксперты не исключают, что при дальнейшем росте напряженности Хельсинки и Осло могут перейти к фактическому закрытию границ.