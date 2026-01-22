Сосед России передумал возводить огромный забор на границе

URA.RU уже рассказывало, что Финляндия после выхода из Оттавской конвенции открыто обсуждает сценарии минирования отдельных приграничных зон для «сдерживания потенциальных угроз». По оценке аналитиков, параллельные шаги Норвегии и Финляндии — от ужесточения визового режима до правовой подготовки к мобилизационным мерам — формируют долгосрочный тренд на милитаризацию северо-западных границ России. Эксперты не исключают, что при дальнейшем росте напряженности Хельсинки и Осло могут перейти к фактическому закрытию границ.