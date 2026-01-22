Подросток умер на перемене в школе в Каскелене

Трагедия произошла 21 января в школе Карасайского района. На перемене одному из учеников стало плохо. Администрация школы немедленно вызвала бригаду скорой помощи, но, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, врачи не смогли спасти подростка. Мальчик скончался на месте.
«Это тяжелая утрата для семьи, близких и всего школьного коллектива», — сообщили в отделе образования. Сейчас проводятся проверочные и следственные мероприятия. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, результаты которой будут предоставлены позже.
Умершему мальчику было 15 лет. Причина его смерти устанавливается.