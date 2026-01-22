Подросток умер на перемене в школе в Каскелене

«Это тяжелая утрата для семьи, близких и всего школьного коллектива», — сообщили в отделе образования. Сейчас проводятся проверочные и следственные мероприятия. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, результаты которой будут предоставлены позже.