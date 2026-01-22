Под завалами ТЦ в Новосибирске погиб человек, возбуждено уголовное дело

После обрушения крыши торгового центра в Новосибирске следователи возбудили уголовное дело. ЧП зафиксировали камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает НТВ.
Все произошло так быстро, что находившиеся внутри покупатели не успели эвакуироваться до того, как здание сложилось пополам. Площадь обрушения предварительно оценивают в 600 квадратных метров. Причиной называют снег на крыше: кровля не выдержала тяжести скопившихся сугробов, которые рабочие вовремя не убрали. Под завалами некоторое время находились люди, их извлекали с помощью тяжелой техники.
Предварительная проверка показала, что здание было самовольной постройкой и возводиться не должно было. После завершения осмотра места ЧП следователи могут переквалифицировать статью обвинения на более тяжкую.