Под завалами ТЦ в Новосибирске погиб человек, возбуждено уголовное дело

Все произошло так быстро, что находившиеся внутри покупатели не успели эвакуироваться до того, как здание сложилось пополам. Площадь обрушения предварительно оценивают в 600 квадратных метров. Причиной называют снег на крыше: кровля не выдержала тяжести скопившихся сугробов, которые рабочие вовремя не убрали. Под завалами некоторое время находились люди, их извлекали с помощью тяжелой техники.