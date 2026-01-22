Зеленского уличили в постановочном снимке во время блэкаута в Киеве

Владимир Зеленский пока никак не отреагировал на критику.
Кадр, который сделал президент Украины Владимир Зеленский и разместил в своих соцсетях во время массового отключения электричества в Киеве, был постановочным. В этом уверен депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).
«Самое смешное, что есть на этом фото, это то, что Зеленский смотрит в стационарный компьютер, работающий только от электричества. Надо было ноутбук ставить или телефон, чтобы мы поверили», — написал депутат в своем telegram-канале.
На снимке — украинский лидер со спины. Он проводит совещание со своими подчиненными и смотрит в монитор.
URA.RU уже рассказывало, что коммунальный коллапс на Украине достиг значительных масштабов. В Офисе президента отсутствует отопление. По данным властей, больше 60% жилых районов Киева остаются без электроснабжения.