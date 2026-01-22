Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске на Воронежской улице горела электрощитовая, эвакуировались 17 человек

Девять пожаров ликвидировали за сутки в Хабаровском крае, крупнейший — в селе Свечино.

Источник: Комсомольская правда

Прошедшие сутки принесли в край ряд пожаров, один из которых нанес значительный ущерб частному дому в Хабаровском районе. Подразделения пожарной охраны отреагировали на девять техногенных возгораний, пять из которых произошли в жилом секторе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Крупный пожар вспыхнул в селе Свечино Хабаровского района. В результате на улице Северной полностью сгорела крыша двухэтажного жилого дома площадью 70 кв. метров, а также выгорела деревянная котельная площадью 30 кв. метров. На ликвидацию огня потребовалось около трех часов, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.

Два других значительных инцидента произошли в Хабаровске — на улице Воронежской в кирпичном здании произошло возгорание в электрощитовой, также обгорели деревянные полы. Из здания самостоятельно эвакуировались 17 человек, включая ребенка.

На частной территории на улице Маяковского огонь уничтожил деревянную пристройку к дому и кабину грузового автомобиля.

В обоих случаях пострадавших нет, причины пожаров выясняют дознаватели МЧС России.

За сутки подразделения МЧС один раз привлекались на ликвидацию последствий ДТП и один раз для проведения аварийно-спасательных работ. Из 13 действующих в крае ледовых переправ временно приостановлена работа переправы по маршруту Николаевск-на-Амуре — село Подгорное.