В Хабаровске на Воронежской улице горела электрощитовая, эвакуировались 17 человек

Прошедшие сутки принесли в край ряд пожаров, один из которых нанес значительный ущерб частному дому в Хабаровском районе. Подразделения пожарной охраны отреагировали на девять техногенных возгораний, пять из которых произошли в жилом секторе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Крупный пожар вспыхнул в селе Свечино Хабаровского района. В результате на улице Северной полностью сгорела крыша двухэтажного жилого дома площадью 70 кв. метров, а также выгорела деревянная котельная площадью 30 кв. метров. На ликвидацию огня потребовалось около трех часов, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.
Два других значительных инцидента произошли в Хабаровске — на улице Воронежской в кирпичном здании произошло возгорание в электрощитовой, также обгорели деревянные полы. Из здания самостоятельно эвакуировались 17 человек, включая ребенка.
На частной территории на улице Маяковского огонь уничтожил деревянную пристройку к дому и кабину грузового автомобиля.
В обоих случаях пострадавших нет, причины пожаров выясняют дознаватели МЧС России.
За сутки подразделения МЧС один раз привлекались на ликвидацию последствий ДТП и один раз для проведения аварийно-спасательных работ. Из 13 действующих в крае ледовых переправ временно приостановлена работа переправы по маршруту Николаевск-на-Амуре — село Подгорное.