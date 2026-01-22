В Хабаровске на Воронежской улице горела электрощитовая, эвакуировались 17 человек

Прошедшие сутки принесли в край ряд пожаров, один из которых нанес значительный ущерб частному дому в Хабаровском районе. Подразделения пожарной охраны отреагировали на девять техногенных возгораний, пять из которых произошли в жилом секторе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".