Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 22 пожара, погиб один человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ранним утром накануне в деревне Новая Рыбинского района на улице Молодежной произошел пожар в жилом доме.

Источник: НИА Красноярск

Возгорание напольного покрытия и электроприбора — вентилятора — было ликвидировано до прибытия пожарных подразделений. Площадь пожара составила около одного квадратного метра. В результате происшествия погиб мужчина. На вызов выезжали две единицы техники и восемь человек личного состава.

В селе Козлово Шушенского района из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи произошел пожар в жилом доме. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировался один человек. На месте работали семь сотрудников МЧС и две единицы техники, сообщили в краевом МЧС.