За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 22 пожара, погиб один человек

В селе Козлово Шушенского района из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи произошел пожар в жилом доме. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировался один человек. На месте работали семь сотрудников МЧС и две единицы техники, сообщили в краевом МЧС.