Житель Хабаровска изувечил знакомого, решив, что тот убил его родителей

В Хабаровске 23-летний местный житель зверски избил знакомого, решив, что тот виновен в смерти его матери и отчима. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Источник: Freepik

В мае 2023 года молодой человек узнал об убийстве родителей и ошибочно заподозрил в этом общего знакомого. Он пришёл к нему домой на улицу Тихую, где между ними вспыхнула ссора. В ярости нападавший нанёс потерпевшему не менее пяти ударов по разным частям тела.

В результате драки избитый попал в больницу с серьёзными травмами Суд квалифицировал произошедшее как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Центральный районный суд Хабаровска рассмотрел дело и вынес приговор с учётом позиции прокурора.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима по части 1 статьи 111 УК РФ», — прокомментировала помощник прокурора Центрального района Екатерина Норко.