Житель Хабаровска изувечил знакомого, решив, что тот убил его родителей

В мае 2023 года молодой человек узнал об убийстве родителей и ошибочно заподозрил в этом общего знакомого. Он пришёл к нему домой на улицу Тихую, где между ними вспыхнула ссора. В ярости нападавший нанёс потерпевшему не менее пяти ударов по разным частям тела.