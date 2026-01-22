МЧС объяснило, почему рухнул торговый центр в Новосибирске

Следственным управлением СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Проверка показала, что торговый центр был построен без необходимых разрешений. После завершения расследования статья обвинения может быть переквалифицирована на более тяжкую. Ход расследования находится под контролем прокуратуры региона.