МЧС объяснило, почему рухнул торговый центр в Новосибирске

В Новосибирске частично обрушилась крыша двухэтажного торгового центра, причиной ЧП назвали скопившийся на крыше снег. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.
По его словам, рабочие не успели вовремя очистить кровлю, и здание сложилось пополам. Люди, находившиеся внутри, не успели выбраться.
Спасатели достали из-под завалов троих человек: один пострадавший скончался от полученных травм. Для проведения поисково-спасательных работ на место направили тяжёлую технику и подъёмный кран.
Следственным управлением СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Проверка показала, что торговый центр был построен без необходимых разрешений. После завершения расследования статья обвинения может быть переквалифицирована на более тяжкую. Ход расследования находится под контролем прокуратуры региона.