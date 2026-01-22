Собственник рухнувшего ТЦ в Новосибирске задержан

Собственник новосибирского ТЦ задержан.
Собственник двухэтажного торгового центра в Новосибирске, в котором ранее на посетителей обрушилась крыша, задержан. Об этом сообщили в прокуратуре.
Представители прокуратуры рассказали о задержании собственника новосибирского ТЦ. Их данные передает ТАСС.
Обрушение произошло днем 21 января 2026 года. Предварительная площадь — 600 квадратных метров. Из-за этого погиб один мужчина, из-под завалов достали двоих пострадавших женщин. Причиной следствие считает нагрузку на крышу из-за снега.