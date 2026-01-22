ДТП с пострадавшим произошло на улице Фрунзе в Артеме

ДТП с пострадавшим произошло в Артеме. Сообщение об аварии поступило в дежурную часть городского отдела полиции. Столкновение случилось в районе дома № 43 на улице Фрунзе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
На место выехали сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Toyota Arista ехал со стороны Находки в направлении поселка Угловое. Молодой мужчина не справился с управлением и врезался в Honda Fit, которая двигалась впереди в том же направлении.
После удара Honda съехала с проезжей части. За рулем находился 30-летний мужчина. Он получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
Стаж вождения водителя Toyota составляет два года. Медицинское освидетельствование не выявило признаков алкогольного опьянения.
По факту ДТП сотрудники полиции оформили материалы по статье КоАП РФ. Проверка продолжается, все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Госавтоинспекция Артема напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров на дороге.