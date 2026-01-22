Глава СК Бастрыкин потребовал доклад по делу об обрушении ТЦ в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование причин обрушения торгового центра в Новосибирске. Речь идёт о происшествии, в результате которого в здании обрушились кровля и конструкции второго этажа, есть пострадавшие, которым оказывают медицинскую помощь.
«В СМИ сообщается, что в Новосибирске обрушилась кровля и конструкция второго этажа торгового центра. В результате происшествия есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении информационного центра СК РФ.
По факту случившегося следственные органы СК России по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причины обрушения конструкций.
Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Евгению Долгалёву представить в центральный аппарат подробный доклад о ходе расследования и выявленных фактах. Исполнение поручения поставлено на контроль в Следственном комитете России.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру, в Новосибирске задержан собственник обрушившегося торгового центра. Следственные действия с его участием продолжаются. В мэрии Новосибирска ранее сообщали, что здание торгового центра ещё в 2017 году было признано самовольной постройкой. Позже объект был узаконен по решению суда. В настоящее время эти обстоятельства также изучаются в рамках расследования.
По данным спасателей, из-под завалов здания были извлечены три человека. Один из пострадавших скончался, ещё двоих доставили в медицинские учреждения, где им оказывают помощь. Предварительной причиной обрушения, по информации следственных органов, называется скопившийся на кровле снег. Окончательные выводы будут сделаны после проведения необходимых экспертиз.