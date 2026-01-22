Глава СК Бастрыкин потребовал доклад по делу об обрушении ТЦ в Новосибирске

Как сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру, в Новосибирске задержан собственник обрушившегося торгового центра. Следственные действия с его участием продолжаются. В мэрии Новосибирска ранее сообщали, что здание торгового центра ещё в 2017 году было признано самовольной постройкой. Позже объект был узаконен по решению суда. В настоящее время эти обстоятельства также изучаются в рамках расследования.