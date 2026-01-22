Ричмонд
Владельца обрушившегося в Новосибирске ТЦ задержали на 48 часов

Собственника торгового центра в Новосибирске, где 21 января обрушилась кровля и погиб человек, задержали. Об этом сообщили в прокуратуре области.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, предпринимателя Сергея Туркова поместили под стражу на 48 часов.

Напомним, 21 января в Первомайском районе Новосибирска рухнула крыша торгового центра «Ярче». Предварительно, конструкция не выдержала массы накопившегося снега. В результате пострадали как минимум два человека, один из которых скончался. Позже выяснилось, что здание построили без разрешения. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.