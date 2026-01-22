Владельца обрушившегося в Новосибирске ТЦ задержали на 48 часов

По данным ведомства, предпринимателя Сергея Туркова поместили под стражу на 48 часов.
Напомним, 21 января в Первомайском районе Новосибирска рухнула крыша торгового центра «Ярче». Предварительно, конструкция не выдержала массы накопившегося снега. В результате пострадали как минимум два человека, один из которых скончался. Позже выяснилось, что здание построили без разрешения. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
