В Новосибирске задержали собственника обрушившегося торгового центра

В управлении Следственного комитета по Новосибирской области проинформировали, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Причиной происшествия мог стать снег на крыше, который вовремя не расчистили.