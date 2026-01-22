В Новосибирске задержали собственника обрушившегося торгового центра

Правоохранительные органы задержали собственника торгового центра, здание которого ранее обрушилось в Новосибирске, сообщили в прокуратуре.
«Да, задержали на 48 часов», — уточнили журналистам в надзорном ведомстве.
В управлении Следственного комитета по Новосибирской области проинформировали, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Причиной происшествия мог стать снег на крыше, который вовремя не расчистили.
Напомним, 21 января в Первомайском районе Новосибирска произошло обрушение части кровли и конструкции второго этажа ТЦ на улице Наумова. Из-под завалов спасители извлекли троих пострадавших, один из которых скончался.
После инцидента была организована проверка. В Сети появились кадры с места случившегося. Для работ по поиску людей и расчистке завалов, в частности, привлекались кинологи, специалисты беспилотных авиационных систем и тяжёлая инженерная техника.