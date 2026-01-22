Смарт-туалеты за 50 млн тенге в Шымкенте снова стали жертвой вандалов

О произошедшем рассказали организаторы проекта. «Накануне произошел неприятный инцидент, мы столкнулись со случаем вандализма. Двое молодых людей целенаправленно причинили вред имуществу нашего проекта, а именно украли вещь, которая должна присутствовать для полного функционирования», — сообщила менеджер проекта Милана Перемитина. Все это попало на камеры видеонаблюдения.
Сотрудники обратились в полицию. После звонка полицейских два жителя города предпочли добровольно явиться в полицию. Оба признали свою причастность к инциденту и пообещали возместить причиненный ущерб пострадавшей стороне.
«Умываясь в уборной, я случайно сорвал фен. У нас не было намерений украсть его, мы просто хотели его починить, а потом вернуть. Прошу прощения у акимата и у координаторов проекта за данный инцидент. Мы готовы оплатить ремонт», — заявил один из горожан.
Координаторы проекта решили не портить жизнь злоумышленникам и отозвали свое заявление. Отмечается, что это не первый инцидент, связанный с серьезной порчей имущества. В прошлом году неизвестный мужчина залил строительной пеной двери фастфудов на Арбате. Его задержали.