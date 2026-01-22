Смарт-туалеты за 50 млн тенге в Шымкенте снова стали жертвой вандалов

«Умываясь в уборной, я случайно сорвал фен. У нас не было намерений украсть его, мы просто хотели его починить, а потом вернуть. Прошу прощения у акимата и у координаторов проекта за данный инцидент. Мы готовы оплатить ремонт», — заявил один из горожан.