Село, которое никогда не забудет: вспоминаем трагедию в Юрьевке

22 января 2022 года Омскую область облетела шокирующая новость: в небольшом селе Юрьевка убита почти семья, выжила только 14-летняя девушка и её брат. СМИ пересказывали слова детей: ночью в дом якобы ворвался незнакомец, расправился с их родственниками и исчез. Вскоре появились даже фотороботы подозреваемого.
Дальше новости начали идти волнами. Но вскоре в информационном потоке появились первые намёки на несостыковки, осторожные формулировки «следствие проверяет» и «версия уточняется». А потом случился поворот, после которого многие перечитывали прежние публикации заново: оказалось, что история с неизвестным — фальшивка, которая прожила в новостях ровно до того момента, пока факты не начали складываться в другую картину.
Убийца с бородой.
В первых публикациях всё держалось на девушке, потерявшей в ту ночь мать, отчима и десятилетнюю сестру. По её словам, ночью кто-то начал стучать в окна, родители открыли — и незнакомец ворвался в дом с ножом. Она говорила о мужчине в возрасте, морщинистом, то ли с бородой, то ли с тёмной повязкой/маской на подбородке. Девушка утверждала, что раньше его не видела. Ей с маленьким братом чудом удалось вырваться и добежать до соседей за помощью.
К вечеру того же дня по её описанию составили фоторобот и разослали ориентировки: СМИ писали о мужчине худощавого телосложения, примерно 45−50 лет, с бородой, в тёмной одежде и зимней обуви. Село находится близко к границе, поэтому обсуждался даже вариант, что убийца мог прийти с территории другой страны и там же быстро исчезнуть.
Такой фоторобот составили по описанию девушки.
Параллельно разворачивалась одна из самых масштабных для района поисковых операций. По тревоге подняли местный отдел, на место выехали криминалисты и оперативники из Омска, эксперты, кинологи, подключились инспекторы ПДН, прокуратура и следователи по особо важным делам. В СМИ выходили материалы с заголовками типа «неизвестный убийца уже сутки бродит непойманным».
Но чем больше сил уходило на поиски человека, которого будто бы видела выжившая, тем больше сомнений возникало у опытных следователей, которых бросили на это дело…
Следы не умеют врать.
Почти сразу после первых допросов следователи начали проверять рассказ девочки на прочность. И чем глубже шла проверка, тем больше в истории про «незнакомца» появлялось нестыковок.
Во-первых, никаких следов таинственного убийцы с бородой найти не удалось. Ни опросы жителей, ни поквартирные обходы, ни масштабные поисковые работы. Это заставляло задуматься: а был ли вообще такой человек?
Во-вторых, следователи, изучив место убийства, нашли несколько вещей, которые «не стыковались» с показаниями выжившей. И чем больше показаний давала девушка, тем яснее становилось, что она что-то скрывает.
После того как версия с незнакомцем рассыпалась, следствие выстроило новую картину: убийство в доме совершили не посторонние, а 17-летний парень школьницы. А она сама, по версии обвинения, помогла ему попасть в дом и затем пыталась увести расследование по ложному следу.
Что установили следователи.
По материалам дела, трагедия произошла в ночь на 22 января 2022 года. В доме находились мать девочки и отчим, а также младшие дети. Следствие утверждало, что школьница впустила парня внутрь, когда взрослые спали. Орудием убийства, согласно сообщениям правоохранителей и федеральных СМИ, стал нож для забоя скота.
Орудие убийства.
После того, как молодой человек расправился со взрослыми, он убил и десятилетнюю сестру-инвалида девушки. Сама же школьница вместе с 6-летним братом выбежала к соседям. Там она рассказала, что на их семью напал неизвестный мужчина. Эту историю она повторяла и правоохранителям.
Зачем же молодые люди, по сути почти дети, решились на кровавое убийство? Следствие называло основной мотив так: родители были против отношений школьницы с парнем, из-за чего между ними возник конфликт. В отдельных публикациях со ссылкой на материалы дела также указывалось ещё одно обстоятельство: школьница якобы не хотела ухаживать за младшей сестрой-инвалидом. Эти мотивы следствие объединило в одну версию — желание убрать то, что подростки воспринимали как препятствие.
В суде парень вину признал полностью, его подруга — частично, не соглашаясь с рядом формулировок и своей ролью в полном объёме. При этом следствие настаивало: она была не просто свидетелем, а участницей — именно она, по версии обвинения, обеспечила доступ в дом и затем поддерживала «легенду» о неизвестном, чтобы увести подозрение.
Нормальная была семья.
О том, какой была семья и что происходило «до», в разных публикациях говорили люди из Юрьевки и близкие знакомые погибших — и их оценки заметно расходятся. Отчима описывали как «обычного работягу»: мужчина много работал на местном сельхозпредприятии, а семья держала скот и жила во многом за счёт хозяйства.
При этом семья жила не без ссор, причиной которых зачастую становились как раз отношения 14-летней девушки с 17-летним парнем. Сама девушка жаловалась подругам на строгость в семье, говорила, что её не отпускают гулять, а свободное время уходит на заботу о младших брате и сестре.
В результате, после приговора и апелляции, убийце дали шесть с половиной лет колонии общего режима, а его подельнице — шесть лет и четыре месяца. Также суд постановил взыскать с осуждённых 1 млн рублей компенсации морального вреда в пользу семилетнего сына погибшей женщины.