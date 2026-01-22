Село, которое никогда не забудет: вспоминаем трагедию в Юрьевке

В первых публикациях всё держалось на девушке, потерявшей в ту ночь мать, отчима и десятилетнюю сестру. По её словам, ночью кто-то начал стучать в окна, родители открыли — и незнакомец ворвался в дом с ножом. Она говорила о мужчине в возрасте, морщинистом, то ли с бородой, то ли с тёмной повязкой/маской на подбородке. Девушка утверждала, что раньше его не видела. Ей с маленьким братом чудом удалось вырваться и добежать до соседей за помощью.