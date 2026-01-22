Юрист рассказал, что грозит владельцу обрушившегося ТЦ в Новосибирске

«Административная ответственность может включать штрафы по статье 9.5 КоАП РФ (“Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию”) за эксплуатацию объекта капитального строительства без разрешения на ввод в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей для юридического лица, а также по статье 9.4 КоАП РФ за нарушения обязательных требований в строительстве с возможностью административного приостановления деятельности на срок до 60 или 90 суток», — рассказал Русяев.