Верховный суд отменил приговор за убийство заммэра Новосибирска Белякова

Однако в ВС сообщили, что после вступления судебного решения в силу появились данные о причастности к преступлению других лиц и возможной невиновности осужденного. Эти сведения стали основанием для пересмотра доказательств, на которых базировался приговор. Судебная коллегия Верховного суда России пришла к выводу, что приговор и кассационное определение должны быть отменены из-за новых обстоятельств, которые не были известны ранее и были выявлены в ходе расследования, проведенного в соответствии с частью 4 статьи 415 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.