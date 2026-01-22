Верховный суд отменил приговор за убийство заммэра Новосибирска Белякова

Верховный суд России отменил приговор, вынесенный 20 лет назад бывшему военнослужащему Александру Каталицкому за убийство заместителя мэра Новосибирска Игоря Белякова. Это решение было обнародовано пресс-службой ВС.
В 2006 году Новосибирский областной суд приговорил Каталицкого к 14 годам лишения свободы за убийство по найму заместителя мэра. Вторая кассационная инстанция подтвердила этот приговор.
Однако в ВС сообщили, что после вступления судебного решения в силу появились данные о причастности к преступлению других лиц и возможной невиновности осужденного. Эти сведения стали основанием для пересмотра доказательств, на которых базировался приговор. Судебная коллегия Верховного суда России пришла к выводу, что приговор и кассационное определение должны быть отменены из-за новых обстоятельств, которые не были известны ранее и были выявлены в ходе расследования, проведенного в соответствии с частью 4 статьи 415 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
В связи с этим дело возвращено прокурору для устранения препятствий его дальнейшего рассмотрения в суде, сообщает ТАСС.
Убийство произошло 7 августа 2001 года на трассе под Новосибирском. Неизвестный открыл огонь по служебной машине Белякова. Каталицкий стал единственным подозреваемым в этом деле и был задержан в апреле 2005 года в Томской области.
Татьяна Картавых