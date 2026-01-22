Соседи назвали мотив убийцы, расправившегося с 14-летней девочкой в Коми

«После окончания школы я его долго не видел. Встретил его примерно три года назад, он вообще не агрессивный. В школе над ним подшучивали с издевкой, за что, конечно же, стыдно сейчас. Он ведь пухлого телосложение, это и был предмет издевки. Кстати, на его балконе три камеры видеонаблюдения стоят, тоже какая-то фобия, на мой взгляд, была», — поделился Александр.