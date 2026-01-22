Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соседи назвали мотив убийцы, расправившегося с 14-летней девочкой в Коми

14-летняя девочка из Коми пропала днем 19 января. Спустя несколько часов ее тело нашли в заброшенной квартире. Соседи рассказали, что известно о подозреваемом и почему незадолго до убийства он поссорился с семьей погибшей.

Источник: Аргументы и факты

Тело 14-летней жительницы Инты в Республике Коми нашли в одной из заброшенных квартир города. Местные жители в беседе с aif.ru рассказали, из-за чего семья убитой девочки незадолго до трагедии поссорилась с главным подозреваемым.

Напомним, родители забили тревогу из-за пропажи Даши (имя изменено) около 15 часов в понедельник, 19 января. Город небольшой, население всего 19 тысяч человек, сразу стало ясно — что-то случилось.

Местные жители, семья и сотрудники полиции несколько часов искали Дашу. В результате тело девочки со следами насильственной смерти обнаружили в одной из заброшенных квартир в том же доме, где жила семья Даши.

По подозрению в убийстве подростка был задержан ее 37-летний сосед.

«У семьи девочки произошел конфликт с тем мужчиной незадолго до убийства. Вроде, из-за квартиры. Но там много несостыковок, неизвестно, зачем семье девочки понадобилась квартира подозреваемого», — рассказал местный житель Сергей.

Примечательно, что в доме, где жили девочка и подозреваемый, много свободных квартир. Местные жители рассказали, что для их маленького города это обычное явление — люди оставляют квартиры и уезжают на заработки в другие населенные пункты.

Однако конфликтовал 37-летний мужчина со многими жильцами дома.

«Мы когда делали ремонт в подъезде этого дома, он всегда здоровался! Но от соседей слышали, что он конфликтовал со всеми подряд. Говорили, что он то перила мазал жиром, то двери мазал грязью», — рассказала жительница города Марианна.

При этом знакомый подозреваемого отметил, что проблемы с социализацией у последнего могли начаться еще со школы, где его дразнили одноклассники.

«После окончания школы я его долго не видел. Встретил его примерно три года назад, он вообще не агрессивный. В школе над ним подшучивали с издевкой, за что, конечно же, стыдно сейчас. Он ведь пухлого телосложение, это и был предмет издевки. Кстати, на его балконе три камеры видеонаблюдения стоят, тоже какая-то фобия, на мой взгляд, была», — поделился Александр.

Ранее стало известно, когда похоронят убитую соседом в Коми 14-летнюю девочку.