Соседи назвали мотив убийцы, расправившегося с 14-летней девочкой в Коми

Тело 14-летней жительницы Инты в Республике Коми нашли в одной из заброшенных квартир города. Местные жители в беседе с aif.ru рассказали, из-за чего семья убитой девочки незадолго до трагедии поссорилась с главным подозреваемым.
Напомним, родители забили тревогу из-за пропажи Даши (имя изменено) около 15 часов в понедельник, 19 января. Город небольшой, население всего 19 тысяч человек, сразу стало ясно — что-то случилось.
Местные жители, семья и сотрудники полиции несколько часов искали Дашу. В результате тело девочки со следами насильственной смерти обнаружили в одной из заброшенных квартир в том же доме, где жила семья Даши.
По подозрению в убийстве подростка был задержан ее 37-летний сосед.
«У семьи девочки произошел конфликт с тем мужчиной незадолго до убийства. Вроде, из-за квартиры. Но там много несостыковок, неизвестно, зачем семье девочки понадобилась квартира подозреваемого», — рассказал местный житель Сергей.
Примечательно, что в доме, где жили девочка и подозреваемый, много свободных квартир. Местные жители рассказали, что для их маленького города это обычное явление — люди оставляют квартиры и уезжают на заработки в другие населенные пункты.
Однако конфликтовал 37-летний мужчина со многими жильцами дома.
«Мы когда делали ремонт в подъезде этого дома, он всегда здоровался! Но от соседей слышали, что он конфликтовал со всеми подряд. Говорили, что он то перила мазал жиром, то двери мазал грязью», — рассказала жительница города Марианна.
При этом знакомый подозреваемого отметил, что проблемы с социализацией у последнего могли начаться еще со школы, где его дразнили одноклассники.
«После окончания школы я его долго не видел. Встретил его примерно три года назад, он вообще не агрессивный. В школе над ним подшучивали с издевкой, за что, конечно же, стыдно сейчас. Он ведь пухлого телосложение, это и был предмет издевки. Кстати, на его балконе три камеры видеонаблюдения стоят, тоже какая-то фобия, на мой взгляд, была», — поделился Александр.
