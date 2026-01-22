Специалисты продолжают бороться с огнем на портовых терминалах Кубани: жертвами стали три человека

На территории Краснодарского края 21 января произошло крупное происшествие. На территории портовых терминалов в поселке Волна загорелись резервуары. Специалисты до сих пор продолжают бороться с огнем. Число жертв увеличилось до трех. Об этом оповестили в оперативном штабе Краснодарского края.
Пожар начался после атаки ВСУ на объект. По данным оперштаба, специалистам удалось ликвидировать открытое горение одного из резервуаров. При этом продолжается борьба с огнем на двух оставшихся.
«Количество погибших в результате атаки на портовые терминалы в поселок Волна увеличилось до трех человек, пострадавших — до восьми», — говорится в материале.
Отмечается, что к тушению пожара привлечены 208 человек. Кроме того, на объекте работает 51 единица спецтехники.
По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, регион подвергается массированной атаке уже вторые сутки. ВСУ наносят удары по гражданским объектам и инфраструктуре. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших от обстрелов.
Ночью 21 января украинские беспилотники нанесли удары по Северскому району Кубани. В поселке Афипском рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА. Один из них содержал боевую часть. В результате жильцов дома эвакуировали для проведения разминирования. Для пострадавших в местной спортивной школе организовали пункт временного размещения.
Дроны также попытались атаковать Афипский нефтеперерабатывающий завод. На территории объекта произошел пожар. Возгорание удалось быстро ликвидировать. Как отметили в оперштабе, пострадавших нет.
Помимо прочего, прошлой ночью атаке подверглась Республика Адыгея. В многоквартирном доме Новой Адыгеи после ударов ВСУ начался пожар. Повреждены также рядом стоящие автомобили. По предварительным данным, ущерб получили 30 автомобилей. Пострадали восемь человек, в том числе, один ребенок. В больницу обратились семеро из них. О погибших информации не поступало. Власти развернули пункты временного размещения граждан. Руководству предстоит оценить нанесенный ущерб.