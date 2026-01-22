Жительница Ачинска забила сожителя и 22 года оставалась незаметной для следствия

— Допрошенные лица рассказали, что в конце сентября 2004 года в ходе застолья между потерпевшим и его сожительницей произошёл конфликт: женщина повалила мужчину на пол и нанесла несколько ударов деревянной скалкой по голове. В течение недели потерпевший не обращался за медицинской помощью, что привело к ухудшению его состояния. Свидетели подтвердили свои показания в рамках проведения следственного эксперимента, — рассказали в СК по Красноярскому краю и Хакасии.