Жительница Ачинска забила сожителя и 22 года оставалась незаметной для следствия

Завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летней жительницы Ачинска, которую обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 22 года, в октябре 2004 года, в городскую больницу поступил мужчина с тяжелыми травмами, от которых он скончался через несколько дней.
Найти причастных к трагедии тогда не получилось, но спустя два десятка лет к делу вернулись. Вскоре следователям удалось установить причастного к смерти мужчины.
— Допрошенные лица рассказали, что в конце сентября 2004 года в ходе застолья между потерпевшим и его сожительницей произошёл конфликт: женщина повалила мужчину на пол и нанесла несколько ударов деревянной скалкой по голове. В течение недели потерпевший не обращался за медицинской помощью, что привело к ухудшению его состояния. Свидетели подтвердили свои показания в рамках проведения следственного эксперимента, — рассказали в СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Экспертиза установила, что эта информация соответствует действительности. В октябре 2025 году 56-летнюю жительницу Ачинска задержали. Под тяжестью предъявленных доказательств она признала свою вину. Вскоре дело рассмотрит суд.