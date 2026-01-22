Украина атаковала предприятие и хранилище с нефтью в России: карта атак БПЛА 22 января

Украинские дроны атаковали Краснодарский край.
Киев атаковал дронами российские регионы. Краснодарский край подвергся массированному удару второй день подряд, трое человек погибли, еще восемь — пострадали. В резервуарах с нефтепродуктами в порту начался пожар. Пожар тушат несколько сотен человек. Также было атаковано предприятие в Белгородской области. Карта атак дронов Украины — в материале URA.RU.
Легенда карты.
Краснодарский край.
Регион вторые сутки подряд подвергся массированной атаке ВСУ, рассказал губернатор Вениамин Кондратьев. Под удар попали гражданские объекты и инфраструктура, в частности, портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. Предварительно, погибли три человека, два из них — сотрудники предприятия. Еще восемь человек пострадали, их госпитализировали с различными травмами средней степени тяжести, отметили в telegram-канале оперштабе Краснодарского края.
«Выражаю глубокие соболезнования семьям. Всем раненым обязательно окажем необходимую медицинскую помощь. Если понадобится — доставим в краевые медучреждения», — написал Кондратьев в своем telegram-канале.
На территории терминалов начались пожары, загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. К ликвидации привлечены 97 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС. Открытое горение было ликвидировано на одном резервуаре и полностью потушен другой.
«Группировку, привлекаемую для тушения, увеличили до 208 человек и 51 единицы техники — в том числе задействованы сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — сообщили в оперштабе.
Белгородская область.
Украинский дрон ударил по грузовому автомобилю на территории предприятия в селе Червона Дибровка Шебекинского округа. Травмирован водитель — он получил осколочные ранения предплечья и ноги. Он госпитализирован в больницу Белгорода, ему оказывают необходимую медпомощь. Грузовик и стоявшая рядом легковушка получили повреждения.
В городах Белгород, Шебекино и Белгородском и Шебекинском округах вводилась ракетная опасность. Глава региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале призвал жителей спуститься в подвал и оставаться там до отбоя сигнала. Позже над Белгородом и округом сбиты воздушные цели. Предварительно, пострадавших нет.
Воронежская область.
На территории региона объявлена опасность атаки дронов ВСУ. Губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале сообщил о готовности средств ПВО.
Курская область.
В регионе объявляли опасность атаки дронов ВСУ. Силы ПВО были приведены в готовность, сообщили в telegram-канале оперштаба.
Данные о сбитых дронах.
Вечером 21 января над Россией были сбиты 17 дронов ВСУ. Из них восемь — над Краснодарским краем, шесть — над Азовским морем, и два — над Черным, один — над Крымом, сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.