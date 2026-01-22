Жительница Усть-Илимска фиктивно прописала иностранца за 20 тысяч рублей

Как установило следствие, в сентябре 2025 года собственница квартиры за 20 тысяч рублей оформила в МФЦ постоянную регистрацию по месту жительства для гражданина Казахстана. При этом она знала, что иностранец не будет и не планирует жить в её помещении. На женщину завели уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ.