Жительница Усть-Илимска фиктивно прописала иностранца за 20 тысяч рублей

В Усть-Илимске вынесли приговор 37-летней женщине за фиктивную регистрацию иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.
Как установило следствие, в сентябре 2025 года собственница квартиры за 20 тысяч рублей оформила в МФЦ постоянную регистрацию по месту жительства для гражданина Казахстана. При этом она знала, что иностранец не будет и не планирует жить в её помещении. На женщину завели уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ.
Подсудимая признала свою вину. Учитывая это, а также характер преступления и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 105 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
Кроме того, по решению суда с осужденной взысканы в доход государства 20 тысяч рублей — сумма, полученная ею от иностранца за незаконную услугу. Эти средства подлежат изъятию в счёт возмещения вреда, причинённого государству.
Ранее сообщалось о том, что с иркутской фирмы взыскали более 400 тысяч рублей долгов по зарплате перед бывшей сотрудницей.