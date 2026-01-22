Два ДТП с детьми на пешеходных переходах произошли за сутки в Приморье

Напомним, что недавно полиция Приморья привлекла к ответственности водителя грузовика, не пропустившего машину скорой помощи. Им оказался 39-летний местный житель со стажем вождения 22 года. Нарушитель создал аварийную ситуацию, не уступив дорогу реанимобилю с тяжелобольной пациенткой, из-за его действий машина скорой помощи была вынуждена применить экстренное торможение, что причинило боль девушке и вынудило медиков оказать помощь на месте.