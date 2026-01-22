Два ДТП с детьми на пешеходных переходах произошли за сутки в Приморье

Два подростка получили травмы в результате наездов автомобилей в Приморье. Оба происшествия случились на регулируемых пешеходных переходах, при этом один из водителей покинул место ДТП, не оказав помощи пострадавшему ребенку, сообщила пресс-служба полиции Приморского края.
«На улице Пушкинской во Владивостоке, в зоне действия регулируемого пешеходного перехода был совершен наезд на 12-летнего мальчика. В результате школьник получил закрытую травму живота, ушиб грудной клетки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель скрылся с места происшествия.
Похожий случай произошел в Уссурийске. Водитель Toyota Prius проигнорировал красный сигнал светофора и не уступил дорогу 14-летнему подростку на переходе. Школьник получил ушиб поясничного отдела позвоночника. Также выяснилось, что у водителя не было при себе водительского удостоверения и полиса ОСАГО.
В отношении обоих водителей составлены административные материалы. Им грозят крупные штрафы и лишение прав. Водителю, скрывшемуся с места ДТП во Владивостоке, дополнительно грозит административный арест до 15 суток.
Напомним, что недавно полиция Приморья привлекла к ответственности водителя грузовика, не пропустившего машину скорой помощи. Им оказался 39-летний местный житель со стажем вождения 22 года. Нарушитель создал аварийную ситуацию, не уступив дорогу реанимобилю с тяжелобольной пациенткой, из-за его действий машина скорой помощи была вынуждена применить экстренное торможение, что причинило боль девушке и вынудило медиков оказать помощь на месте.